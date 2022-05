Marie WALKER

Situé au coeur historique du quartier boursier de Paris, Waldata commercialise ses solutions logicielles depuis plus de 20 ans, et propose depuis 1995, au sein du centre WalTrade Institut, un ensemble de formations destinées à tout type de public.



L’offre va de l’initiation au perfectionnement. 80 % des clients sont des particuliers, investisseurs, traders à. Les 20 % restant étant des gestionnaires ou analystes en salles de marché



Auteur de 2 livres sur l'analyse technique et les méthodes de trading

Tout savoir sur l'analyse technique.

Comprendre et utiliser les indicateurs techniques.

Edités chez Gualino



www.waldata.fr



