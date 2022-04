Bekkaie NAOUEL

Je suis une jeune femme dynamique et ambitieuse constamment à la recherche de nouveaux challenges. Je me fixe régulièrement des objectifs de développement personnel afin d’évoluer.





Je suis ouverte d’esprit, créative, orientée résultats, « hard worker » avec une excellente présentation.

Je suis mobile et célibataire.

Forte d'une expérience professionnelle réussit,sur les points qualitatif et quantitatif »

Je parle Anglais courrament



Mes compétences :

Marketing

Sales

Sales and Marketing