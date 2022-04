Belabed FAROUK

* D.E.U.A EN MÉTALLURGIE ( TRAITEMENT THERMIQUE ) A L’UNIVERSITÉ D’ANNABA;

* DES ( Ingénieur ) en Management ( Institut Supérieur de Management et d'informatique) Annaba

* MASTER 2 PROF en management entrepreneuriat et ouverture internationale

* MANAGER consultant FLP ALOE VERA PRODUCTS AMERICAIN

* AUDITEUR QUALITÉ PRINCIPAL

une expérience plus de "25 années" technique étude et réalisation dans le domaine ferroviaire

13 ans expérience audit management qualité'

et enfin la conception et développement bureau d’études.

formations

*ETUDES ET REALISATION DES PROJETS RVB / PVN à REIME LILLE FRANCE 1989

* EQUIPEMENTS ET MATÉRIEL ROULANT POUR VOIE FERRÉE EN AUTRICHE 1994

* ISFF rouiba ETUDE ET REALISATION

IANOR DEVENIR AUDITEUR INTERNE

INDEFOC AUDIT MANAGEMENT QUALITE DES NORMES ISO

*IANOR (Institut Algérien de Normalisation);Management Qualité

* MEDA PROJET pour devenir chef de projet

* INDEFOC; formation pour devenir auditeur qualité et enfin l'accompagnement pour la certification..des entreprises *Et en fin la formation sur le contrôle non destructif par ultrason .

*formation et préparation pour ISO 9001 v 2015 management qualité

*FORMATION MS PROJECT

et enfin membre du bureau wilaya d'un parti politique



e:mail belbou1960@yahoo.fr



Mes compétences :

Audits

Audits internes

SMQ