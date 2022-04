Belabes YAZID

1999 : Baccalauréat (science de la nature et de la vie)

1999 2003 : Université de Colonel Hadj Lakhdhar Batna

Licence en science administrative et juridique

2003 2004 : Université de Mohamed Kheidr Biskra

Certificat d’aptitude apprentissage d’avocat

Mai 2007 : Algerian learning centre (Learn English the American Way)

Certificate of completion level

Juillet 2007 : Manas Management International Spécialisée en QHSE Ruiba Alger

Superviseur Animateur en HSE (Supervisor QHSE Diplôma)

Juillet 2008 : Manas Management international Spécialisée en QHSE Ruiba Alger

Superviseur Principal en QHSE (Senior supervisor QHSE Diplôma)

Moyenne 15.55/20 Quality (ISO 9001) Health and Safety (OHSAS 18001)

Environnent (ISO 14001

Octobre2008 : Certificat HSE- IOSH MANAGING SAFELY à - EM- MASS

Sebti CHAABANE (M.Sc. Ph.D. MIOSH. FRSH. MADQSE)

Mai 2009 : international certificate in occupation health and safety level 3 BSC 3

British safety council



Mes compétences :

bon esprit d'équipe

Communication

Esprit d'équipe

Organisation

Organisation administrative

Planification