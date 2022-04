Belagile CONSEIL

Je fais partie du Groupe Sofraco (www.groupesofraco.com ), partenaire de l'Ordre des Experts Comptables, créé en 1987, spécialisé dans l'optimisation des régimes sociaux d'entreprises et des professions indépendantes dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de la retraite, de l'épargne et du placement.



Le Groupe Sofraco, composé d'une centaine de courtiers, étudie, sélectionne, en toute objectivité, des produits proposés par des organismes financiers et des compagnies d'assurance (April, Cardif, Generali, Premavals, Le Gan, Axa, La Fédération Continentale, Aviva, Swiss Life, …).



Notre tache est d'optimiser le statut du chef d'entreprise notamment par l'optimisation de sa rémunération de gérant (arbitrage entre dividendes et rémunération grâce au logiciel Factorielles), par la mise en place de produits d'assurance adéquats, ou par le biais de conseils de montages juridiques (création de co-gérances, holdings…).



Nous agissons en terme de conseil, dans une totale indépendance, à contrario d'un assureur représentant sa compagnie, qui ne pourra, de ce fait, proposer uniquement des produits d'assurance de cette même compagnie.



Mais nous developpons des partenariats (comme celui de l'Ordre des Experts Comptables ou de l'IFEC par exemple) afin de guider les chefs d'entreprise, notamment les créateurs, dans un premier temps, sur le choix optimal de leur statut mais également en leur expliquant concrêtement comment se constitue leur couverture sociale (régimes obligatoires et complémentaires).



Je souhaite développer mon réseau et proposer mes services aux entrepreneurs, aux experts comptables et aux organismes d'aide aux créateurs.



Laurent CALDUBEHERE

