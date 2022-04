Belahmed AINOUCHE

- évaluations patrimoniales des entreprises (foncier, immobiliers et installations industrielles et matériels)

- évaluations des valeurs locatives des biens complexes et des sites industriels (foncier,bâtiments et installations de production, matériels divers, etc) selon une démarche entièrement développée par notre cabinet EXISA (droits d'auteur)

- diagnostics et mise à niveau technologique des entreprises

- études des risques industriels et recherche des causes des sinistres

- études techno-économiques des projets industriels

- assainissement des investissements physiques des entreprises

- etc.........