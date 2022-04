Salamo 3alaikom warahmato allah ana chab maghribi 3andi 28 ans et 4 ans d’expérience comme un chauffeur des camions et des remorques aussi ana haliyan khadam m3a dima gaz kansafer bzaf b les remorques ma3andich mochkil f tri9 hit kanbri had lmihna kantmana tasslo biya ana saken f salé marie .... et merci bien voila mon télé 0670644213 ou bien 0660291148