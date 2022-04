Belardi WALTER

Docteur en optoélectronique, j'ai une expérience dans le domaine de la veille scientifique, de la recherche scientifique, de la consultance, de la gestion des ressources humaines, des ressources matérielles et des projets scientifiques.

Mon parcours dans le domaine de la recherche universitaire, de l’entreprise et surtout de la consultance scientifique est la meilleure preuve de ma souplesse et de ma capacité d’adaptation à des nouveaux champs d’activité.

Issu d’une formation technique de haut niveau scientifique, je me suis occupé du montage et du dépôt de dossiers scientifiques nationaux et européens au sein de plusieurs programmes de financement.

Fort d’une expérience internationale, trilingue (Français/Anglais/Italien), passionné par le nouvelles orientations scientifiques, je suis de nature flexible et organisé.



Mes compétences :

Eclairage

Comsol Multiphysics

Gestion de projet

MATLAB

LED

Financement de projet

Fibre optique

Gestion des ressources humaines

Verres

Laser

Télécommunications

Capteurs