Belco BABY

Je prépare actuellement un Master 2 en Contrôle de Gestion et Audit Financier en alternance à l'Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion à Paris. J'ai déjà un Master 1 en Banque et Marchés Financiers obtenu à l'Université de Paris XII Créteil ( UPEC).

Je suis à la recherche d'un stage en en tant qu'Analyste Financier, Comptable, Contrôleur de gestion etc. pour ma formation en alternance.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité

Reporting

Statistiques

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

MS Excel VBA

EVIEWS