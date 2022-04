Belco Dite Dèdè TRAORÉ

Je me nomme Belco TRAORE,je suis etudiante à l'Institut de Gestion et d'Etudes Financières pour préparer mon titre niveau 2 de GESTIONNAIRE DE PAIE/ASSISTANTE RH.

Je suis à la recherche d'un stage où éventuellement d'un contrat de professionnalisation pour valider ce titre.



Mes compétences :

 Gestion des dossiers administratifs et des resso

 Gestion de partenariats

 Calcul et versement des cotisations sociales aux

 Traitement des charges fiscales sur les salaires

 Gestion relationnelle avec le personnel (recrute

 Traitement de la paie du personnel

 Traitement juridique des informations sociales