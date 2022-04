Belema PARKER

Mes premiers pas dans le monde du travail furent sans directions, mes diverses expériences m'ont forgé un profil atypique; de l'assistante de direction à coordinateur pour jeune voyageurs, en passant par gestionnaire de portefeuille client, incluant la logistique, j'ai la capacité à m'adapter et évoluer dans des environnements variés.



Aujourd’hui mes pas sont plus sûrs, Je suis volontaire dans divers activités liée à l'organisation de festival de danse, de soirées à concept, Je mets mes compétences professionnelles à disposition lors de salon pour la démonstration de produit, dernièrement j'ai eu l'occasion d'être en première ligne d'un festival de film international.

Les métiers de l’événementiel me font découvrir de nouvelles aptitudes, la communication, le travail en équipes, l’endurance physique et la créativité.



Un bilan de compétences a mis en avant mes compétences de Community manager, suites à l'analyse de mes expériences tant variées mais qui ont un point commun la communication, le sens client, et les réseaux sociaux.

Pour compléter mes compétences je prépare titre professionnel de Community manager.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

SAP ERP

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Apple Mac

Photoshop

Html

Css

Vente

Online marketing

SQL

JavaScript

Traduction anglaise