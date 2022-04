Belgacem ADEL

NOM : BELGACEM

PRENOM : ADEL

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 05-06-1967 à Alger

Addresses: CITE ZIANIA BT N° 05 ROSTOMIA DELLY BRAHIM ALGER

TELEPHONE:tel/fax 00 213 21 231 52 82 portable +213 7 74 93 10 70

SITUATION FAMILIALE : MARIE

ENFANTS : 00



ETUDES ET DIPLOMES

-BREVET D‘ETUDE NIVEAU MOYEN

-BACCALORIAT OPTION MATHEMATIQUES en 1986

-DIPLOME D’INGENIEUR D’ETAT EN BATIMENT en 1991

-DIPLOME d'officier de police à la sureté nationale en 1993



FORMATION

WORD , EXCELL , AUTOCAD 2005, ROBOBAT(calcul béton), 3D STUDIO



LANGUES

Arabe : Très bien

Français : Très bien

Anglais : moyen



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- 06 MOIS DE 1991 à 1992 , CHEF de bureau au seins d’un organisme étatique « DUCH D’ALGER »

- 06 MOIS DE 1992 à 1992 , CHEF de cellule au seins d’un organisme étatique « DUCH DE TINDOUF »

- DE 1993 à 1995 , CHEF de service à la sous direction d'infrastructure au seins de la police « sureté nationale »

- PLUSIEUR ANNEE DE SERVICE DE 1998 à 2003, au sein d’organisme privé « ENTREPRISE » au poste de conducteur de travaux

- de 2003 à 2009 ; chef de projet au seins d’un bureau d’étude d'architecture « règle d’or «

Pour mission Suivi de réalisation

écoles base 05

lycées 800 places

100 logements

bibliothèques urbaines et espace Internet

Aménagement d’un centre d’observation en milieu ouvert

centre medicau-pedagogique

centre de jeunes sourds

Centre de réinsertion sociale

suivi de réhabilitation des cités universitaires

Confortement des habitations endommagées par le séisme 2003



Mes compétences :

Architecture

Bâtiment

Construction

DEVELLOPEMENT

Génie civil

Immobilier

Investissement

Réalisation

Sécurité