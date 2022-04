Mustapah ADEL

Bonjour

Le bureau d’études BECET ADEL vous propose ses services en matière de maîtrise d'œuvre (études et suivi) afin d’étudier vos projets avec un maximum d’effort et précision nécessaire pour assurer les meilleures performances. On est disposé à répondre à toutes vos demandes d’intervention. En matière de réalisation afin de réalisé vous projet avec une sur qualité.



Nos domaines d’interventions vont de la climatisation ; ventilation ; désenfumage ; chauffage, plomberie ; sanitaire ; lutte contre l’incendie ; gaz ; fluides médicaux ; gestion technique du bâtiment et l’électricité BT pour le secteur industriel et tertiaire.

Nos activités ciblent également l’ingénierie, le conseil de projet industriel ou tertiaire et l’audit de toute installation existante, pour sa mise à niveau, et ce dans les domaines suivants :

· Chauffage, climatisation, ventilation et désenfumage (IGH, ERP, Habitat)

· Fluides (plomberie sanitaire, gaz, fluides médicaux, air comprimé…)

· Lutte contre l’incendie (réseau, détection, extinction automatique, RIA…)

· Électricité BT (courant fort et courant faible).

· Expertise des installations et études.



Nous vous proposons nos services pour :

· Dossier APD : Choix des systèmes, Conception des plans, notes de calcul.

· Dossier d’exécution : Devis quantitatifs estimatifs, Devis descriptifs, Conception des plans d’exécution, Conception des plans AS-BUILT.

· Étude des prix.

· Suivi de la réalisation des projets.

· Conseils / Assistance.



Nous espérons et souhaitons, vous compter parmi nos partenaires.

Dans l’attente de vous lire, Monsieur, recevez nos salutations les plus distinguées.



----------------------------------------------------------------

ingénieur agréé

Général Manager

Bureau d’Étude Corps d’État Technique ADEL

lot 340 baraki,Alger

mob : +213 (0) 661 65 69 08

Tél/Fax : +213 (0) 23 91 20 44