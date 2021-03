Belinda BREHON

Madame, Monsieur,



Actuellement en CAE en tant qu’assistante administrative au sein du lycée de Rompsay à La Rochelle, je viens en soutien au service du PAQI (Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion). Ce poste m’a permis de mettre en avant mon savoir faire sur la gestion des plannings, la veille documentaire, le classement et l’archivage. Et m’a permis également de découvrir l’encadrement et l’accompagnement des jeunes dans différentes démarches : création de CV, recherche de stage, aide administrative.



De part mon parcours atypique (cf. : curriculum vitae), je pense avoir une bonne faculté d’adaptation, me permettant de pouvoir m’intégrer facilement aux équipes, une volonté de bien faire et m’investir pleinement dans la mission qui m’est attribuée.

En effet mon expérience professionnelle m’a amené à travaillé dans différent domaine et la confiance de mes précédents employeurs m’a permis de découvrir différents métiers.

Jusqu’en juillet 2013, j’occupais le poste d’assistante administrative aux services des ressources humaines et paie de la société DOMICOURS basée en région Parisienne, service à la personne, gens de maison. J’ai débuté dans cette société en 2008, en tant que gestionnaire clientèle grands comptes, en charge de la mise en place du soutien scolaire pour des enfants déscolarisés.

Ayant été formé sur l’organisation de séminaires ainsi que sur l’élaboration d’emplois du temps de séjour éducatif, j’ai intégré l’équipe commerciale, vente, suivi clientèle, recherche et recrutement de professeurs pour des comptes particuliers employeurs.

Discrète et passionnée par les relations humaines, j’ai eu l’opportunité de pouvoir intégrer le service RH fin 2011. Cette expérience m’a permise de me perfectionner dans la gestion des paies, d’acquérir la maîtrise des logiciels SAGE et ARLEQUIN et ainsi que dans la gestion administrative des salariés.

En 2014, j’ai pu travailler dans un cabinet d’expert en assurance sur La Rochelle dans le cadre d’une mission d’intérim. J’ai intégré rapidement l’équipe en poste et ai travaillé de manière autonome pour venir en aide aux assistantes et aux experts.

Vous remerciant par avance de l’intérêt porté à ma candidature, et dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de bien vouloir agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mlle Belinda BREHON



Mes compétences :

Gestion des organisations

Microsoft Pack Office Sage Arlequin Dreamwear

Organisations administratives et évènementielles

Suivi de dossiers