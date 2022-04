Sylvain MAGRIN

Passionné par les arts graphiques et l’imprimerie, alliant créativité et marketing, ainsi que la maîtrise de la chaîne graphique.



Mes précédentes expériences professionnelles m’ont permis de me familiariser et de me perfectionner sur les suites graphiques Adobe et Quark autant dans le domaine pré-presse que le design, l’animation sur internet et la réalisation Audio/Vidéo.



Ma formation, ma connaissance de la chaîne graphique et les projets que j’ai effectué pour les diverses entreprises qui m’ont employé peuvent apporter une contribution positive dans l’élaboration de différents projets.



Volontaire, précis et possédant un très bon relationnel pour diriger et travailler en équipe, je m’adapte rapidement à toute structure.



Mes compétences :

Quark X Press

Adobe Encore CS6

Adobe Première CS6

Adobe Illustrator CS6

VirtualDub

Adobe After Effects CS6

Adobe Indesign CS6

Blender

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Audition CS6

Adobe Flash CS6

Traktor Pro 2

Adobe Photoshop CS6

HTML

Video

Flashage

Print design

WebDesign

Cadrage

Vector

Illustrations techniques

Prise de son

Dessin

CSS3

Réalisation Audiovisuelle