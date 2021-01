Belkacem BENDIFFELLAH

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Moyens de paiement SEPA

Etudes de besoins

Spécifications fonctionnelles

Reporting

Recette & Homologation



Mes compétences :

Planification projet

MOA/MOE

PACBASE (Batch et TP)

COBOL

Grande Distribution : Carrefour et casino

Word

Presse : Presstalis

Outlook

CICS

Banque (Prêt, Gab) : CA et iBP

DB2

Microsoft project

Mainframe

Spécifications fonctionnelles

DL1

Management d'équipe

Chef de projet

Management de projet

MVS

Assurance (contrats) : MMA et groupama

TSO

Access

TMA

Spécifications tecnhique

Excel

ENDEVOR

Restitution

la maintenance

Audit

XML

EDI

DSP

CSP

SAP

SAP MM

SAP SD

SAP FI

CICS/ESA

Computer Associates CA-Telon

IBM VisualAge Pacbase

IMS DL/1

Mercury Quality Center

Merise Methodology

Microsoft Windows

PLATINUM

Remedy

SAP ABAP

VSAM (Virtual Storage Access Method)