Ben Mabrouk MOUNA

Actuellement je suis une responsable au sein du service GRH a DTS Motors (2ans D’expérience) chargé

ainsi des 2 agences de location Tunis/Djerba en fait je suis du domaine comptable j’ai une maitrise en

Technique Comptable et Financière daté du 2004.

-En 2005 j’étais une responsable du service comptable cabinet Malek Sethom.

-Septembre 2006 comptable a Travel To Do.

-En 2008 assistante financière et comptable Travel to Do.

Dynamique et motivé, je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront

confiées.





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Ciel Compta

Arabsoft