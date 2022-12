Mounir BENOAIE

Diplômé en sciences économiques, je cumule à mon actif plusieurs années d’expérience dans les domaines de management, développement, organisation, gestion de la logistique, ventes et réalisation d’objectifs commerciaux et marketing.

Mes précédentes expériences professionnelles m’ont offert l’opportunité de développer mon expertise et de devenir autonome dans la gestion des missions qui me sont confiées, partant de l’organisation et la structure de mes plans d’actions à leur concrétisation afin de répondre au mieux, aux attentes de mes clients et partenaires que j’ai su fidéliser ; que ce soit, en tant que cadre et manager dans des groupes d’envergure internationale tels que MICHELIN et CFAO, ou bien en tant que consultant en freelance.





Mes compétences :

Créatif

Challengeur

Dynamique

back office

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel