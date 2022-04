Ben Rabia MEHDI

Titulaire d'un Mastère Professionnel en Ingénierie des Systèmes d’Information et

Logiciel à l’Ecole Supérieure de Technologie et d’Informatique (ESTI).



Titulaire d’une maîtrise en Informatique à l’Ecole Supérieure de Sciences et Techniques du Tunis (ESSTT).



Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information et particulièrement dans l'étude, la modélisation

et la conception de systèmes d'information, aussi que les domaines du Reporting(Datawarehouse, Datamining) et l’amélioration d’architecture des programmes (Design Pattern, développement à base de composant).



COMPETENCES INFORMATIQUES:

*Environnement JAVA/JEE :

Couche Présentation : JSF , PrimesFaces .

Couche Métier : EJB.

Couche Persistance : toplink.

Serveur : Glass fish, Apache Tomcat.

IDE : Eclipse, NetBeans.





*Méthodologie : Agile



*Conception et Modélisation des Données : UML, Merise.





Mes compétences :

PHP

JAVA / J2EE

Base de données

UML 2.0

RPG