Ben Rached MONDHER

De formation Ingénieur, j’ai réalisé l’essentiel de mon expérience professionnelle dans l’industrie, principalement la fabrication des sanitaires.



Homme de terrain, doté de réelles capacités d'adaptation, de communication et d'innovation, j’ai rapidement pris en charge le poste de Responsable Qualité au sein de la société « Idéal Sanitaire », où j’ai pu mener à terme le passage de l’entreprise de l’ISO 9002/V94 à la version ISO 9001/V2000 en 2005. A cette occasion j’ai pu acquérir une réelle compétence dans les référentiels Qualité et leur mise en place au sein des entreprises.



J’ai ensuite été recruté par la société SANIBEL au poste de Responsable Management Qualité. Avec ce poste j’ai évolué pour prendre plusieurs responsabilités au sein du site et notamment : la Gestion de stock, les Achats, l’Ordonnancement et la Logistique.



Mes compétences :

Qualité

Gestion de Stock

Logistique

Production

Achat