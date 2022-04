Ben Rhouma SAMI

Ingénieur Conception et Développement Web

Fort d’une grande expérience dans le développement WEB, j’interviens principalement sur des missions de créations des applications et des sites web.Je travaille actuellement chez l'une des grandes noms d’agence web, en plus je suis un excellent intégrateur web, j’utilise des solutions Open Source éprouvées et choisissons la plus adaptée à votre projet.





Mes compétences :

SPIP

Wordpress

Drupal

PostgreSQL

Linux

Intégration

MySQL

PHP 5

Scrum

Git

SVN

JQuery

HTML 5

CSS 3

JavaScript

AngularJS

Node.js

MongoDB