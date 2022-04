Ben Romdhane DOUAA

Madame, monsieur,

Cette année j’ai réussi en deuxième année master « psychologie clinique et psychopathologie » à la faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.

En ce qui concerne mon expérience professionnelle, j’ai réalisé différents stages avec enfants et adultes. En troisième année psychologie, j’ai eu une expérience enrichissante à l’Institut National de Protection de l’Enfance, durant ce stage j’ai pu découvrir le monde enfantin sous un autre angle car les enfants de l’institut sont abandonnés et sans soutient familial. J’ai eu 16 comme note pour le rapport de stage que j’ai effectué. De plus, mon mémoire a porté sur les maladies psychosomatiques « Asthme et image du corps » auquel on m’a attribuée 14.

Durant le premier semestre de la première année master, mon stage a été entamé au sein du service de pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle sous la direction de la psychologue clinicienne Mme Rym Triki; le rapport de stage s’est articulé autour de la présentation de l’institution, l’activité du psychologue, la pratique professionnelle, la question éthique et l’étude de cas clinique (pour celui-ci j’ai eu 15). De plus, j’ai entamé un stage de 6 mois dans une école primaire privée « Archimed Academy » ou l’âge des élèves varie entre 3 et 12 ans.

Ainsi que cette année j’ai réalisé un stage d’une durée de 500 heures à l’hopital psychiatrique Razi de Mannouba, service « Aziza Othmana » psychiatrie « F » sous la direction de la psychologue clinicienne Mme Hana Hasnaoui.

De plus, j’ai assisté à quelques séminaires réalisés à Razi, qui tournent autour des formations CEC comme « la prise en charge des femmes victimes de violences fondées sur le genre » et « Prise en charge des victimes de la torture : particularités cliniques et thérapeutiques » , comme j’ai participé aux premières journées Tunisiennes d’Addictologie qui était organisées par la société Tunisienne d’addictologie (stadd) avec le soutien de groupe Pompidou et la collaboration de l’association des Anciens Jeunes Sciences sur le théme : « Addiction : choix ou contrainte ? » Avec la participation à l’atelier « Réduction des risques et genre ».

De plus, j’ai suivi en 2015 une formation de 6 modules a pour objectif de transmettre un savoir-faire théorique et pratique sur les questions de droits, de l'égalité et de la citoyenneté et sur la gestion associative d'un espace féministe avec l’association des femmes démocrates.

Le premier module de formation était un stage en « développement personnel » animé par Emna Ben Miled, universitaire et psychologue ,le deuxième module "Féminisme, Histoire et actualité" animé par dorra mahfoudh, universitaire et sociologue , Le troisième module présentait "Les droits sexuels et corporels" qui était animé par Pr Ahlem belhadj et Mme Emma Hassairi dont nous avons connu qu’est ce que le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise et nous avons participé à des recherches actions dans les domaines du sida /VIH. , le quatrième module : "Violences à l'égard des femmes" animé par *Hayet Ouertani psychologue, et Emna Zahrouni, Avocate, le 5éme module : " égalité et citoyenneté" animé par Monia Ben Jemai, universitaire et juriste et finalement le 6eme module : "Droits économiques et sociaux des femmes" animé par Souad Triki universitaire et économiste.



