Ben Said IMEN

AIESEC est la plus grande organisation estudiantine du monde. Fondée en 1948, AIESEC compte aujourd’hui environ 32000 membres dans plus de 106 pays et 800 universités. AIESEC est une plate-forme internationale, apolitique, à but non lucratif et entièrement gérée par des étudiants. Elle est destinée aux étudiants dans le but de leur faire découvrir et développer leur potentiel afin d’avoir un impact positif sur la société. Cette organisation cherche notamment à promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples et les cultures par le biais du programme d’échange de stagiaires.

A coté des tâches quotidiennes concernant les entreprises et les universités, les conférences nationales et internationales permettent aux étudiants de développer leurs capacités, leur compréhension pour des thématiques importantes et complexes de notre société, et d’élargir leur horizon. Cela se fait à travers des échanges avec des personnes de cultures différentes, de nombreux ateliers et surtout grâce aux contacts avec d’autres étudiants intéressés, engagés et ouverts. Toutes ces activités font partie de l’ « AIESEC Expérience », qui constitue un cercle typique de l’expérience d’un membre.

AIESEC Tunisie

En Tunisie, AIESEC est répartis au sein de 7 comités locaux représentant chacun une université.

- Ecole supérieure de commerce Tunis. AIESEC Medina

- Ecole supérieure de commerce Sfax. AIESEC Thyna

- Instituts de Hautes Etudes Commerciales Carthage. AIESEC Carthage

- Institut supérieur de gestion de Tunis. AIESEC Bardo

- Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Nabeul. AIESEC Nabeul

- Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Sfax. AIESEC Sfax

- Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Tunis. AIESEC University

En plus des stages qu’elle organise et propose, chaque comité local gère d’autres projets et événements. En participant à ces projets, les membres peuvent développer leurs aptitudes en matière d’organisation, de présentation et de travail en équipe. Ils peuvent également se créer un réseau avec des organisations, des entreprises et d’autres étudiants de toute la Tunisie mais aussi du monde entier.

Le programme d’échange

Chaque année et grâce à notre programme d’échange, AIESEC donne l’occasion à plusieurs étudiants de réaliser leur stage à l’étranger afin d’accentuer leur expérience et toucher le volet internationale qui favorise l’interaction culturelle avec d’autre pays.

Ce qui implique plus d’expérience et par la suite l’obtention de plus d’occasion d’embauche