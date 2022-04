Ben Salah KARIM

Une expérience de plus que 10 ans dans le domaine du contrôle de gestion, comptabilité analytique et la finance d'entreprise.

une expérience de plus que 7 ans dans les relations avec les banques et la mise en place des pool bancaires, dossiers de crédit..etc

Pilotage de mise en place d'un système d'information intégré Microsoft Dynamics Navision a deux reprises; maitrise parfaite de navision (tout les volets et modules)

participation à la mise en place d'un datawarehouse, BI "Targit".

Streamleader pour les modules FI/CO/AA (Finance et comptabilite, Controlling, Asset Accounting) pour SAP All in one (Dairy & Ice Cream)

Pilotage de mise en place d'un système d'information intégré Sage X3 a deux reprises dans deux entreprises de negoce faisant partie du groupe.



Mes compétences :

Bon relationnel

Capacité d'adaptation

Contrôle de gestion

Créativité

Environnement

Esprit d'initiative

Finance

Grande Capacité d'Adaptation

Initiative

Polyvalence

Relationnel

Rigueur