Makram MEFTAH

Ayant vécu 8 ans dans le cabinet Ernst & Young, j'ai pu acquérir des connaissances approfondies sur les bonnes pratiques et particulièrement les spécificités légales et réglementaires régissant l'activité bancaire, leasing et des assurances ainsi que les principaux process des activités industriels. A travers les différentes interventions d'audit et de conseil, j'ai pu consolider mes connaissances sur les processus clés du métier et des risques associés aux activités du secteur.



A partir d’Octobre 2010, j’ai intégré le Groupe Bayahi en tant que Directeur Central Organisation et Contrôle de gestion.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Audit

IFRS

Excel

Organisation d'entreprise

Évaluation d'entreprises