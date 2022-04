Sami BEN MOUSSA

Bonjour ,



Je travaille dans le secteur des centre d'appels depuis plus que 7 ans . J'ai travaillé dans des centres d'appels qui assurent le bon déroulement des activités des cabinets de courtage en assurance , mutuelle de santé , défiscalisation et énergie renouvelable et ce pour diverses opérations : émission d'appels ; qualification de fichiers , télévente , prise de RDV et réception d'appels ...



Je bénéfice aujourd'hui , d'une expérience significative dans ce domaine et je suis à la recherche d'un investisseur / associé / partenaire pour la création d'un centre d'appels en Tunisie .



Je dispose de toutes les informations nécessaires , je suis prêt à les partager avec toute personne ou société intéressée par cette annonce et à approfondir cette brève présentation .



ID Skype : tmk.tunis

mail : tmk.tunis@gmail.com



Mes compétences :

Apporteur d'affaires

Centre d'appels

Mise en Relation

Télémarketing