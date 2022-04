Ben SGHOUER

Titulaire d’un BTS en bâtiment (2004) et d’un Titre Professionnel de conducteur de travaux – génie civil (2006), j'occupais jusqu'au 30/04/2010 un poste de maitre d’œuvre.



Agé de 41 ans, j'ai souhaité faire le point sur ma situation professionnelle avant la décision définitive prise par mon employeur de me licencier pour cause économique.



Un bilan de compétences effectué en février/mars 2010 devrait à mon sens me permette :

de faire les bons choix en valorisant mes compétences acquises et transférables, d’analyser mes aptitudes et motivations, de cerner mon profil de personnalité et enfin

de m’approprier les réalités de l’environnement socio-économique en vue d’un projet d’évolution ou de changement cohérent.



Le bilan m'a permis de réfléchir à un projet professionnel qui serait dans la continuité de mon parcours professionnel, en repérant différents profils de poste sur lesquels je peux me positionner : Conducteur d’Opérations Immobilières et d'Officier de Maîtrise d’œuvre VRD et BTP.



En termes d'intérêts et de motivations au travail,

je recherche une activité professionnelle qui me permette d’avoir un savoir-faire technique pour pouvoir apporter des méthodes et solutions répondant aux exigences de production et de qualité. En effet, j'apprécie de résoudre des problèmes de terrain concrets et pratiques et d’apporter des solutions aux difficultés techniques. Je rattache cet intérêt à mon goût pour les activités précises, minutieuses requérant de la rigueur et du respect pour les normes et procédures.



Ainsi, en plus de l’assistance technique, l’animation et la gestion d’équipe font aussi partie de mes motivations.



Animé par une grande curiosité intellectuelle, j'ai la volonté de vouloir comprendre le pourquoi du comment, d’apprendre en permanence pour faire progresser mes connaissances, ayant par conséquent le besoin d’évoluer dans un domaine professionnel où il est nécessaire de s’adapter.



Un goût prononcé pour la variété des tâches et pour un travail que je peux mener avec une très large part d’autonomie qui s’apparente toutefois à de l’indépendance. Il m'importe de pouvoir gérer seul mon activité de A à Z. Je privilégie, de fait, les environnements souples dans lesquels je peux faire preuve d'une libre expression de soi et être source de propositions.



Dans le même ordre d’idées, il m'importe de m’investir dans un domaine d’activités qui ouvre des perspectives d’évolution afin de me fixer des objectifs de carrière à atteindre, ce qui me permet d’éviter de tomber dans la routine. Je montre toutefois un attachement au concret, appréciant de rester pragmatique et d’avoir à atteindre des objectifs définis, clairs et réalistes.



Ayant besoin d’entreprendre, je me montre tourné vers l’action pour que les choses aboutissent dans un délai imparti, et prêt à m’investir réellement tout en mesurant ma prise de risque.



En termes de compétences professionnelles, j'ai développé les compétences suivantes :

Assurer le suivi de l’obtention des autorisations administratives nécessaires (DR, DICT…)

Valider la composition de la commission d’appel d’offres et constituer la liste des entreprises à consulter en tenant compte des qualifications requises en fonction de l’estimatif

Lancer la consultation, procéder à l’analyse des offres et désigner les entreprises

Assurer la responsabilité des chantiers de construction pour le compte du maître d’ouvrage

Réaliser le suivi administratif et financier de l’opération (relances, facturation, gestion des litiges…)

Coordonner et piloter les travaux pour assurer au maître d’ouvrage un résultat optimal en termes de qualité, de coûts et de délais : suivre et contrôler le déroulement du projet, l’exécution du planning et le respect du budget en faisant des points mensuels avec l’ensemble des partenaires

Veiller à la mobilisation des ressources humaines et techniques pour toute la durée de ses chantiers

Mettre en œuvre des solutions appropriées en cas de défaillance

Animer des réunions qui permettent de veiller au respect des plannings et à



Mes compétences :

Architecture

Autodidacte

Bâtiment

Bâtiment Travaux Publics

Conducteur de travaux

Perfectionniste

RIGOUREUX

travaux publics