Ben Slima SOFIEN

Je suis un nouveaux diplômés en masters production et assistanat a la réalisation dans l'institut supérieur d'art et multi média de Manouba " ISAMM ".

je cherche des stages dans tous poste de la chaine de production, pour gagner de l'expériance dans se domaine pour que je puisse commencer mon carière professionnel



*********



I'm a new graduate assistantship masters production and achievement in higher art and multi media Manouba "ISAMM" institute.

I am looking for internships in all post production chain, to gain experiance in the field is that I can start my professional cariere



Mes compétences :

Assistant réalisateur

Production

Réalisateur