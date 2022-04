Ben Soltana HOUCINE

Je suis artiste tunisien en ferronnerie d'art. J'ai 20 ans d'expérience dans ce métier que j'ai découvert à l'âge de 14 ans. J'ai eu la chance d'apprendre mon savoir faire avec l'un des meilleurs ferronnier de ma ville, Sfax. J'ai décidé de m'installer en France suite à une participation à une foire artisanale, à Paris.



Prendre l'acier, le manipuler avec patience et précision puis le transformer en oeuvre d'art est un travail de force, que je fais avec passion ... Je réalise un travail de qualité, fait à la main.

Créateur d'article sur mesure selon le choix du client, j'ai mon propre style. J'ai toujours cherché à me démarquer des autres artistes de ce domaine. Je puise mes inspirations dans mon vécu, dans mes différentes expériences mais aussi et surtout dans mes origines.

Mes réalisations vont de la simple rampe d'escalier, au portail, en passant par des portes d'entrée, garde-corps, escaliers ...Mais aussi des meubles ( lits, armoires, chaises ...) et de la décoration ( bougeoir, porte manteau, miroir ...)



Mes compétences :

Création

Forge