Ben Souissi NADHEM

• Animation des équipes suivant les techniques de la gestion participative et du management par objectifs.

• Mise en place du système de développement et mesure des performances (DPM) ; Mise à mille, fiches de postes, organigrammes, sociogrammes…

• Mise en place et en exploitation des systèmes d’information (ERP, Workflows, Messagerie, TDB, Réunions, cercles de qualité, …)

• Organisation des différentes fonctions de gestion (Commercial, Engagements clients, Finance et comptabilité, Production, Maintenance, Achats, Stocks, COMEX, Investissements, Patrimoine, GRH, Audit, Contrôle de Gestion, QHSE,…) de manière à éviter l’incompatibilité des taches et les conflits hiérarchiques et favoriser la circulation fluide et pertinente de l’information.

• Préparation de « l’infrastructure » nécessaire à l’implantation des principes de la comptabilité analytique de gestion, l’élaboration des budgets, la détermination des soldes intermédiaires de gestion (MCM, VA, RBE, BBE …), le calcul des prix de revient et des marges, le calcul du besoin en fond de roulement (BFR), la détection et l’abattement des coûts de non qualité (CNQ),…

• Elaboration d’une stratégie commerciale cohérente et efficace : Segmentation du marché, force de vente, qualité des produits et services, politique des prix, veille concurrentielle, identification des clients à risque et des mauvais payeurs, suivi des encours, impayés, dossiers précontentieux et contentieux, recouvrement…

• Optimisation et suivi de l'exploitation à travers la gestion et la coordination des flux matières, produits et informations, l’optimisation du niveau des stocks via le calcul des besoins afin de minimiser les ruptures et les surstocks des MP et des PF, la comparaison des réalisations de la production aux capacités, aux prévisions et aux standards…

• Effectuer les études de rentabilité des investissements et veiller au respect des étapes fondamentales suivantes : Expression du besoin moyennant les cahiers de charges, les rapports de diagnostics, les fiches techniques…, consultation et sélection des fournisseurs (TCO), signature des bons de commandes, réception, prise en charge des décomptes et des factures, règlement ...



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion