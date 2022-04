Bonjour à tous, je suis une mère de famille de 60 ans:-) mariée à un japonais, nous avons 4 fils.

Dans mon parcours je me suis intéressée à la santé physique et spirituelle on peut dire. Passionnée des produits naturels j'ai été dans le commerce des compléments alimentaires, produits ayurvédiques et de bien être. Je suis aussi passionnée par l'éducation de l'enfant et tout ce qui a trait à la vie après la mort (sans être réincarnationniste mais plutôt de l'école de Jean Prieur).



Bien que je continue à avoir cet intérêt, je me suis lancée depuis un an dans l'associatif et j'ai créé avec 4 autres amies une jeune association de femmes: femmes-au-secours-de-la-paix.com. Nous sommes à mi-chemin de notre 3ème année.

Notre but est d'aider la femme et sa famille à surmonter ses difficultés en aidant les autres.

Nous avons plusieurs projets chaque année dont l'organisation d'un chantier de rénovation pour une petite école dans la banlieue pauvre de Dakar.

Le projet de juillet 2017 a été magnifique et nous recommençons en juillet 2018.



Je vais pour cela créer une page de financement participatif sur le site helloasso et je rechercherais des entreprises qui voudraient bien nous aider dans notre projet.

Je vous mettrai bientôt le lien pour le projet juillet 2018.

Nous emmenons des jeunes avec nous et nous travaillons sur place avec des jeunes sénégalais volontaires pour rénover une petite école fondée par un couple de mes amis: Ambroise (sénégalais) et Delaila (philipinos) Diagne, un couple merveilleux!



Vous trouverez les photos de notre projet sur notre site internet.



N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous le désirez. Voici la boîte mail officielle de notre association:

femmes.spaix@outlook.com

Nous sommes dans la région du nord de la France, localisé à Croix 59170

Merci beaucoup d'avance

Bénédicte Suzuki

http://www.femmes-au-secours-de-la-paix.com/



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint