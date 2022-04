Ben Taher MEHDI

Je suis un ingénieur en électronique, maintenant je travaille dans une société aéronautique dans le cadre d'un ingénieur bureau technique.

Mon role est de suivre les visites sur chaque hélicoptère, lancer les dossiers des travaux suivant les protocoles de visites et de les consulter, mon travail est controlé par des auditeurs clients et de l'aviation civile européenne dès que nous travaillons sous la norme PART 145.

j'ai l'expérience de travail en équipe, je me trouve dans un grand plaisir après le remerciement de mes managers.



Mes compétences :

Robotique