Ben Tamansourt NABIL

Je désire de mettre en application mes connaissances en Maintenance Industrielle, en plus de mes autres connaissances en Électromécanique, Mécanique, Transport et Logistique, et les développer surtout par les stages et les formations continues au sein d'une des honorables sociétés.



Mes compétences :

Qualité

Électromécanique

Transport national et international

Technique et Gestion de maintenance

Fabrication mécanique

Maintenance des véhicules

Maintenance et régulation

Possession de permis de conduire (catégories: A1;

Code de la route

Matériaux et résistance des matériaux "R.D.M."

Techniques de la conduite et tâches annexes avant

Bâtiments et installation

Transport des Matières Dangereuses "T.M.D."

Installations Hydrauliques et pneumatiques

Mesure et instrumentation

Électricité

Santé et sécurité dans le travail

Électronique