Bénédicte DUSCHA BEAUVALLET

Geek rustique, socionaute d'eau douce, trempée de web, assoiffée de connaissances.



J'aime sentir le code du message et le rendre intrinsèquement naturel.



That said: Yes i'm french, but you could try me in english or german.

I'm no millenials, digital native, or any XYZ generation. However i'm on computer since 1986 when my dad bought our first mac.

I did internet since 1998, as it was the easiest way to keep in touch with my friends from abroad.

Now, i'm not the latest trend but i'm keen on learning any ways or tech, any digital tools you need me to, or that i'd like to master / tame.



Want some digital chipmunk ? Hire me



Also um mir kurzzufassen : Ich bin was früher als Geek genannt war, dazu auch bisschen Nerd.



Ich wollte Kommunikation arbeiten, und bin statt Digital Kommunikation & Marketing geworden.



Es ist wirklich etwas, dass für mich von Bedeutung ist, und ich liebe es.



Falls Sie mir rekrutieren möchten, wäre ich froh ihre Angebot zu lesen.



Mes compétences :

Digital marketing

Communication interne

Communication externe

Web 2.0

Communication

Communication Corporate

Chargée de Communication

Communication Institutionnelle