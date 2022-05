Laetitia SIMONNOT

Après une formation universitaire tournée vers les langues, et une expérience dans la fonction publique je me suis dirigée vers le monde de la Banque Assurance par le biais de stages et jobs d'été. Après avoir occupé des postes de back et middle office je suis progressivement passée à un poste de commercial assouvissant ainsi mon désir d'être en contact direct avec mes clients. J'ai progressé au sein de la caisse d'épargne et de la Banque Populaire et ai occupé des différents postes dont une mission en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniales. Je cherche à présent à retourner vers des postes plus administratifs afin de concilier ma vie professionnelle et ma vie de famille



Mes compétences :

Vente

Assurance

Banque

Consolidations

Paye/Prsi

Bulletins