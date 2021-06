Xavier GAUTHIER

Les différentes expériences que jai pu avoir mont permis d'acquérir de solides compétences en gestion de projet, en développement et industrialisation de nouveaux produits, en résolution de problèmes ainsi qu'en terme d'animation d'équipe transverses (avec ou sans lien hiérarchique) pour des projets avec des objectifs ambitieux.



Ma formation de black belt et les projets que j'ai pu gérer ensuite mont fait acquérir la culture Lean Six Sigma d'organisation et d'optimisation industrielle et ont également renforcé mon goût pour mener des projets en lien avec le terrain ainsi que la capacité à gérer le budget et le planning d'un projet pour faire le point régulièrement et communiquer auprès des parties intéressées en fonction de l'avancée du projet.



Avoir vécu et travaillé à l'étranger (en Indonésie avec Amcor ou aux Etats-Unis avec Materne Mont-Blanc) m'a offert l'occasion de travailler dans des environnements très variés et d'apprendre à gérer à la fois le côté international mais aussi la différence culturelle en travaillant avec une grande autonomie.



Compétences :

- Travail dans un environnement international et/ou multiculturel

- Gestion de projet avec des équipes transverses

- Management hiérarchique ou transverse d'équipe, y compris à l'international

- Gestion d'un budget

- Black Belt Lean Six Sigma (amélioration continue)