Benedicte FRANCOIS-DUCLUZEAU

Depuis sa création en juin 1990, je gère ma maison d'hôtes (4 chambres dans une maison indépendante de 200 m2 et 4 gites de 300 m2). Véritable complexe touristique !



En partant d'une propriété quasiment en ruines, que ce soit au niveau des bâtiments ou à l'extérieur dans le parc, j'ai élaboré des plans de rénovation, géré l'organisation des travaux, dirigé des équipes d'artisans et rénové moi-même (décoration intérieure et jardin).

Puis en accueillant des touristes à la recherche d'hébergement convivial, j'ai ouvert ma porte au monde entier. J'ai pu ainsi élever mes 4 enfants (nés entre 1986 et 1997) en travaillant "à la maison". Un chalenge à relever tous les jours mais un enrichissement plein de joies !



Mes compétences :

Gestion de projet

Création de site web

Aisance relationelle

Référencement internet

Traduction simultanée

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Traduction anglais français

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Gestion des réseaux sociaux