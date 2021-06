Bénédicte MERLE

DOLPHINUS, société de conseil en relations humaines, formation et médiation est née de l'ambition d'aider les organisations à améliorer leur performance par leur pratiques managériales et à créer les conditions requises pour un succès durable.



Elle se nourrit d'échange avec son écosystème et s'appuie sur un parcours de plus de vingt années en cabinet (formation Expert-comptable France et Etats-Unis) et en entreprise (directions financières dans les services et l'industrie; B to B et B to C) qui a forgé la capacité de sa fondatrice à prendre de la hauteur et avoir une vue transversale des organisations.



Cette expérience variée, y compris en groupes cotés sur les principales places financières mondiales, riche en gestion de projets et en relations humaines inclut 5 années consacrées à la qualité des relations sociales au sein des organisations.



DOLPHINUS s'appuie aussi sur l'expérience d'enseignante et formatrice de sa créatrice pour fédérer un cercle restreint de formateurs vous apportant savoir faire d'animation et ingénierie pédagogique, essentiellement dans les domaines leadership, management et développement personnel.



DOLPHINUS vous propose également des médiations civiles (relations de travail) et commerciales (relations clients/fournisseurs) réalisées par sa fondatrice, formée à la médiation en IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation)



Envie d'en savoir plus? Visitez https://dolphinus.net



Articles divers :

* Prévenir le stress au travail Revue Echanges n° 274 Mars 2010

* Le kit de survie du DAF de PME Revue Echanges n° 294 Janv 2012



Mes compétences :

Communication

Formation

Performance

Prévention

Ressources humaines