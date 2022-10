Benedicte SCHMITZ

Mettre à profit mon expérience et mes compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et de la communication me permet de satisfaire mon ambition principale : contribuer au développement d'entreprises créatives !



Mes compétences :

budgets

Sorties

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mac OS X

Final Cut Pro

Fiction

Bulletins

Blogging

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Ciel

Salesforce