Benjamin ADAM

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Jeune étudiant en Game Art dans l'école Isart Digital à Paris, j'entreprends d'exercer un métier dans le domaine du jeu vidéo et ses graphismes. Passionné du dessin depuis toujours et ayant un attrait pour le design, j'espère pouvoir vite intégrer ce milieu.



J'ai déjà eu l'occasion de toucher à d'autres milieux que celui du jeu vidéo ayant un bac STI Arts Appliqués, obtenu après avoir étudié le Design de Produits, le Design d'Espace, la Mode, la Comunication Visuelle et même l'histoire de l'art !





Mes compétences :

Photoshop

Flash Pro

After Effects

InDesign

Microsoft Office

Illustrator