Charles HUYNH

Une vingtaine d'années dans l'audiovisuel, le cinéma et le spectacle, dont une dizaine, en tant que dirigeant de sociétés de production et associé.

Production et développement de projets (téléfilms et séries, films cinéma, pièce de théâtre, films publicitaires), le développement et l'accompagnement de talents, d'artistes (auteurs, metteurs en scène, réalisateurs, comédiens, peintres-plasticiens).

Depuis quelques années, Coaching et Formation en Entreprise, Coaching Personnel.





Enjeux et Logique :

Des clés pour être HEUREUX.

En tout cas, pour aller MIEUX et aller BIEN.

Au travail et dans la vie privée.

Idéalement, réussir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Sans complaisance, ni mièvrerie, ni naïveté.

Mais avec lucidité, pragmatisme, efficience, sérénité et passion.



Les axes majeurs de développement :

APAISER LE STRESS ET LES ANGOISSES.

CREER OU RESTAURER LA CONFIANCE EN SOI ET L'ESTIME DE SOI.

VALORISER LES POTENTIELS.

REVELER LES TALENTS.

SUSCITER LE DEPASSEMENT.

DONNER DU SENS, DEFINIR DES VALEURS MAJEURES.

SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE.



Ma double culture asiatique (Vietnam) et européenne me permet d'avoir des champs de perception, de réflexion et d'action à la fois singuliers, originaux et cohérents.

Les philosophies extrême-orientales (Confucianisme, Taoïsme, Zen, Ying-Yang) me font appréhender la vie, le monde, les autres et moi-même avec davantage de sagesse, harmonie, sérénité de l'esprit, bien-être du corps, paix affective, joie, énergie et enthousiasme.



Domaines d'action :

Entreprises, Organisations.

Particuliers, adultes et jeunes.

Art, Création.

Sportifs, People.



Types d'intervention :

Coaching, Soutien, Accompagnement, Médiation, Sparring-Partner, Développement personnel.



Pratique des approches :

Cognitivo-Comportementale,

Humaniste,

Systémique,

Gestalt,

Théories de la Communication.



Techniques et Méthodologies :

Processus GROW, Ecoute, Empathie, Questionnement, Maïeutique, Interprétation, Prescription de tâches, grille SECCA, Fondamentaux de la vente.

AT, PNL.



Thématiques abordées en entreprise :

Management, vision, stratégie, identité, leadership, développement de projet, etc.

Développement des compétences, etc.

Coaching des équipes, interculturalité, etc.

Veille sociale, développement du capital humain, RPS, etc.

Communication interpersonnelle, gestion du stress, gestion de crise, etc.