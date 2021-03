Benjamin AIPOUNIERE

De formation commerciale/ vente j'aime la relation client, le conseille la vente le plaisir du client satisfait, les challenges et objectifs atteint, la créativité au travers des démonstration/ travaux et ateliers de formation et d'animation,



je suis plutôt de nature extraverti et n'hésite pas à aller vers le client,



j'ai développer tout mon potentiel,mes ressources par des formation personnel comme mon diplôme en relation d'aide et en communication & leadership ,



je sais dynamiser ma communication relativiser mon stress intensifier mon enthousiasme , faire preuve d'aplomb, travailler en équipe, coopérer et créer un environnement positif



Mes compétences :

Animation

Coaching