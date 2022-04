Amélie HUVELIN

J’ai passé 6 années passionnantes au sein de la SONACOM, Agence de création et de production numérique au poste de Chef de projet.



Aujourd’hui, je cherche à continuer à évoluer dans le milieu de la communication et plus précisément dans une structure et sur des projets me permettant d’ouvrir mes horizons vers d’autres aspects de la communication et tout particulièrement l'événementiel, domaine dans lequel je me spécialise depuis quelques mois.



J’ai appris a définir clairement mes qualités, mes envies, et mes compétences et sais qu’elles coïncident a un poste comprenant de la gestion d'équipe et de planning, de la diversité, des responsabilités, mais aussi qui nécessite de la coordination, de l'organisation, de l'écoute, et du dialogue.



La gestion de projet son, image, web et digital a été mon quotidien pendant ces 6 dernières années je suis donc à l’aise avec ce type de fonction. Je suis extrêmement motivée à l’idée de participer à une nouvelle aventure, j’ai soif de challenges et surtout, disponible dès à présent.



Mes compétences :

Publicité

Réseau

Gestion de projet

Production

Communication

Rédaction

Community management

Internet