Je suis titulaire d'un diplôme de Manager d'unité de Production Industrielle et Innovation (BAC+5 / Titre RNCP NII). J'ai acquis près de 10 années d'expérience dans diverses entreprises et divers titres professionnels.



Mes compétences peuvent être résumées en en 3 grands points : Management / Gestion / Amélioration Continue.



Ces 3 points sont déclinables et liés aux expériences listées ci-dessous :