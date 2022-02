Benjamin BENJAMIN HENAUX (HENAUX)

Bonjour,



Voilà maintenant plus de 6 ans que je travaille dans le domaine de la sécurité privée. J'ai réalisé des missions diverses et variées tant dans l'évènementiel que dans la protection des biens et des personnes.

J'ai 25 ans et je mesure 1m87.

Je vous propose mes services pour des accompagnements, sécurisations, transport de valeurs, etc ...



Je suis titulaire des diplômes suivants :

- Agent de protection rapprochée

- Chauffeur de sécurité niveau 1 et 2

- Instructeur fédéral de Krav Maga au sein de la FEKM

- Tir professionnel effectué en Estonie ( Glock et AK-47 )

- Agent de sécurité

- PSC1 ( Brevet de secourisme )



Contactez moi pour plus de renseignements.



Cordialement



Benjamin Hénaux



Mes compétences :

Sens de l'observation

Sang froid

Rigueur

Gestion de conflits

Prise d'initiatives

Gestion du stress

Réactivité

Permis A et B

Krav Maga

Tir à l'arme de poing ( Glock )

Tir à l'arme de guerre ( AK-47 )