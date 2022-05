Sébastien MAHE

Ayant débuté comme agent de sûreté aéroportuaire en 1995 ma connaissance des différentes missions de ce métier m'a amené vers divers postes d'encadrement pour devenir formateur en sûreté aéroportuaire agréé ENAC depuis 2002.

En poste actuellement sur le site de Roissy CDG pour le compte de la société Brink's Security Services j'assure les formations initiales, continues et périodiques au sein d'une équipe d'une dizaine de formateur.

De plus j'ai en charge l'assurance qualité sûreté pour différents clients (compagnie aérienne, client du fret), cette mission consiste en la création des programmes de sûreté et du suivi de ces derniers.



Et enfin depuis, novembre 2010, j'assure la mission de personne compétente en radioprotection



Mes compétences :

informatique

pcr

qualité

Formation professionnelle

Ecoute

Pédagogie

Relationnel