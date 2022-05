Sébastien MAHE

07-2016 à aujourd'hui : Directeur Administratif et Financier FC LORIENT



02-2015 06-2016 : Responsable Administratif et Financier FC LORIENT



09-2005 012015 : Responsable administratif et financier LE DORTZ CARRELAGE ( 90 Permanents )



2001 – 2005 : Collaborateur au sein du cabinet d’expertise Comptable CAFIS – PIERRES de Lannion.



1999 – 2001 : Apprenti comptable au sein du cabinet CAFIS BELLOIR de Lannion.



Mes compétences :

Administratif

Responsable administratif et financier