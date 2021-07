Jean-Paul DUFAU

Contrôleur financier dans des multinationales formatrices (Electrolux, Citroën, Moulinex, Valéo) sur des problématiques commerce, industrie, corporate, supply chain et IT, j'ai ensuite évolué dans trois PME bretonnes comme Directeur financier d'un équipementier automobile anglo-saxon, Secrétaire général d’un club de foot de Ligue 1 et Directeur général délégué d’un intégrateur photovoltaïque.



J'ai alors développé un projet de création d'entreprise autour des nanotechnologies appliquées à l'énergie propre (Cleantech by Nanotech), en partenariat R&D avec le CEA Liten (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives). L'évolution législative du Crédit Impôt Recherche a incité mon associé scientifique à concrétiser NanoMegaWatts en Chine.



Directeur Administratif et Financier de Pichon Industries à Brest pendant 5 ans, j'ai accompagné le fort développement (+62% en 4 ans) en particulier à l'international (filiales Pologne, Chine, Brésil), de cette belle PMI familiale, leader depuis 45 ans dans la machinerie agricole. J'ai ensuite repris au tribunal les actifs d'un autre constructeur de matériel agricole Gilibert Industries en Isère et contribué au redressement pérenne en qualité de DG.



Je crois avoir démontré un caractère résolument entreprenant assorti d'une forte culture cash, d'une sensibilité au digital, de compétences en gestion opérationnelle, d'un savoir-faire adapté à des contextes tant de crise que de fort développement, d'une agilité sectorielle et fonctionnelle, d'une force de conviction et d'une capacité à redynamiser des équipes.



Disponible et mobile, je cherche aujourd'hui à créer, reprendre et développer.



Au plaisir de faire connaissance...



Mes compétences :

Gestion opérationnelle de PME

Méthodes structurées Groupe

Culture cash

Expérience du retournement

Mobilisation d’équipes

Force d’innovation

Agilité sectorielle et fonctionnelle

Technophile et digital

Ancrage breton

Dimension internationale