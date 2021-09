Benjamin BONNET

Ingénieur en biotechnologies et titulaire d'un double diplôme en management, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je m'intéresse beaucoup aux biotechnologies environnementales et à la sauvegarde de l'environnement en général. J'ai de nombreuses compétences en microbiologie et en biologie moléculaire. Je suis également apte à gérer des projets de A à Z et à manager une équipe. Curieux de nature et attiré par les autres cultures (nombreuses expériences à l'étranger dont un an en Afrique), je suis mobile nationalement comme internationalement. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Clonage

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biotechnologie

Purification de protéines

Dépollution de sites et sols pollués

Gestion de projets

Management de projets

Association Humanitaire

Conservation de l'environnement

Management d'équipe

Développement durable