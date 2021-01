Benjamin DECAMP

Après 8 ans passés au sein des ateliers en tant que chef de projet industrialisation puis responsable process de 2 lignes de production, puis 5 ans dans le management projet de développement de système complexe alliant mécanique et électronique (Mini manches de pilotage, levier de commande de vol, manette de gaz pour les plus grand donneur d'ordre du monde aéronautique), je cherche à évoluer vers le management de programme afin de consolider et développer les talents nécessaires à la bonne gestion de la relation client



Mes compétences :

Lean manufacturing

Industrialisation

Six Sigma

Aéronautique

Gestion de projet